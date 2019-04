Serie A: Sampdoria Genoa, Chievo Napoli

Un derby che "non ha prezzo" come dice Marco Giampaolo, la "partita alla quale tutti vorrebbero partecipare" secondo Cesare Prandelli. Il 118/o derby della Lanterna è ormai pronto a andare in scena al Ferraris, inizio alle ore 15, con Sampdoria e Genoa dagli obiettivi stagionali differenti ma con un solo pensiero in testa: vincere. "Giocare sfide del genere è un privilegio - ha detto Giampaolo che arriva al suo sesto derby da imbattuto avendone vinti tre e pareggiati due -. Mi reputo fortunato a essere allenatore della Sampdoria da tre anni, a poter vivere per la sesta volta una battaglia del genere, piena di passione e tifo. E' una gara importante, ma noi addetti ai lavori viviamo per disputare incontri così". Un pensiero simile a quello del suo avversario, Prandelli che invece affronta la stracittadina genovese per la prima volta. "Sono felice di poter provare questa emozione. In fondo viviamo per questo, questo è il nostro lavoro. Siamo pronti - ha spiegato il tecnico rossoblù -. Questo derby è particolare. Lo definirei il derby d'Italia, dove c'è molto contrasto ma anche molta familiarità. Vedo famiglie che tifano divise ma poi tornano a casa assieme, una situazione tutta particolare.

Probabili formazioni

Sampdoria-Genoa

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero; 24 Bereszynski, 3 Andersen, 15 Colley, 29 Murru; 10 Praet, 6 Ekdal, 16 Linetty; 11 Ramirez; 92 Defrel, 27 Quagliarella. (33 Rafael, 72 Belec, 7 Sala 25 Alex Ferrari, 26 Tonelli, 4 Ronaldo Vieira, 14 Jankto, 20 Sau, 5 Saponara, 23 Gabbiadini, 17 Caprari). All.: Giampaolo. Squalificati: nessuno. Diffidati: Audero, Gabbiadini, Sau. Indisponibili: Barreto. Genoa (4-4-2): 97 Radu; 14 Biraschi, 19 Romero, 97 Zukanovic, 4 Criscito; 22 Lazovic, 21 Radovanovic, 18 Rolon, 8 Lerager; 19 Pandev, 11 Kouamè. (93 Jandrei, 1 Marchetti, 3 Gunter, 32 Pereira, 13 Pezzella, 24 Bessa, 44 Veloso, 9 Sanabria, 15 Mazzitelli, 10 Lapadula) All.: Prandelli. Squalificati: Sturaro. Diffidati: Kouame, Pandev Indisponibili: Hiljemark. Arbitro: Calvarese di Teramo.

Fiorentina-Bologna.

Fiorentina (3-5-2): 1 Lafont; 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 31 Vitor Hugo; 25 Chiesa, 24 Benassi, 26 Edimilson Fernandes, 17 Veretout, 3 Biraghi; 9 Simeone, 29 Muriel. (23 Terracciano, 33 Brancolini, 2 Laurini, 16 Hancko, 5 Ceccherini, 6 Norgaard, 14 Dabo, 11 Mirallas, 27 Graiciar, 28 Vlahovic, 19 Montiel). All.: Montella. Squalificati: nessuno. Diffidati: Chiesa, Dabo. Indisponibili: Pjaca. Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski; 15 Mbaye, 23 Danilo, 4 Lyanco, 35 Dijks; 31 Dzemaili, 5 Pulgar; 7 Orsolini, 21 Soriano, 10 Sansone; 24 Palacio. (1 Da Costa, 6 Paz, 18 Helander, 33 Calabresi, 8 Nagy, 16 Poli, 17 Donsah, 32 Svanberg, 9 Santander, 11 Krejcì, 20 Edera, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Danilo, Dijks, Dzemaili, Mbaye, Poli, Santander. Indisponibili: Destro, Helander, Mattiello. Arbitro: Giacomelli di Trieste.

Sassuolo-Parma.

Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli; 21 Lirola, 31 Ferrari, 3 Demiral, 6 Rogerio; 32 Duncan, 12 Sensi, 73 Locatelli; 25 Berardi, 30 Babacar, 20 Boga. (79 Pegolo, 5 Lemos, 13 Peluso, 23 Magnani, 68 Bourabia, 4 Magnanelli, 9 Djuricic, 10 Matri, 11 Scamacca, 19 Odgaard, 44 Di Francesco, 99 Brignola). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Locatelli, Peluso. Indisponibili: Marlon, Adjapong. Parma (4-3-3): 55 Sepe; 23 Gazzola, 2 Iacoponi, 95 Bastoni, 28 Gagliolo; 87 Kucka, 21 Scozzarella, 17 Barillà; 26 Siligardi, 9 Ceravolo, 93 Sprocati (1 Frattali, 31 Brazao, 3 Dimarco, 18 Gobbi, 32 Rigoni, 8 Diakhate, 14 Machin, 5 Stulac, 33 Dezi, 27 Gervinho). All. D'Aversa. Squalificati: nessuno. Diffidati: Barillà, Biabiany, Iacoponi, Rigoni. Indisponibili: Alves, Biabiany, Grassi, Inglese, Sierralata. Arbitro: Piccinini di Forlì.

Chievo-Napoli.

Chievo (5-3-2): 70 Sorrentino; 27 Depaoli, 12 Cesar, 33 Andreolli, 5 Barba, 13 Kiyine; 17 Giaccherini, 4 N.Rigoni, 56 Hetemaj; 55 Vignato, 31 Pellissier. (1 Semper, 22 Bragantini, 15 Rossettini, 6 Frey, 40 Tomovic, 43 Ndrecka, 8 Diousse, 11 Leris, 7 Piazon, 10 Pucciarelli, 25 Grubac). All.: Di Carlo. Squalificato: Bani. Diffidati: Barba, Levis, Stepinski. Indisponibili: Jaroszynski, Schelotto, Seculin. Napoli (4-4-2): 25 Ospina; 2 Malcuit, 21 Chiriches, 13 Luperto, 31 Ghoulam; 11 Ounas, 8 Ruiz, 20 Zielinski, 9 Verdi; 99 Milik, 24 Insigne. (1 Meret, 27 Karnezis, 23 Hysaj, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui, 7 Callejon, 5 Allan, 14 Mertens, 18 Gaetano, 34 Younes). All.: Ancelotti. Squalificati: nessuno. Diffidati: Albiol, Diawara, Maksimovic. Indisponibili: Albiol, Diawara. Arbitro: La Penna di Roma 1.