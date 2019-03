Torino-Chievo: rientrano Djidji e Rincon

Tutti a disposizione di Mazzarri in vista della sfida di domenica con il Chievo, ad eccezione del bomber della Primavera, Millico, fuori per un problema muscolare. Mazzarri recupera Djidji, allenatosi con il gruppo, e Rincon, che ha scontato il turno di squalifica, ed è intenzionato a schierare il 3-4-2-1 contro i clivensi. Davanti a Sirigu la linea a tre sarà formata da Izzo, N'Koulou e Djidji, mentre a centrocampo Lukic e Rincon giocheranno in posizione centrale, con Meité nuovamente in panchina. In attacco Belotti sarà supportato da Baselli, nel ruolo di incursore, e Iago Falque.

Continua la preparazione del Chievo in vista del match di domenica allo Stadio Olimpico Grande Torino contro il Torino. In dubbio per la sfida con i granata il capitano Sergio Pellissier a causa di un problema muscolare, proverà a recuperare per domenica, anche se è molto difficile un suo rientro per la gara con il Toro. Non sarà del match sicuramente Hetemaj, fermato un turno dal giudice sportivo. I gialloblù torneranno in campo domani mattina con una seduta a porte chiuse.