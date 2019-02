Cristiano Ronaldo è in dubbio per il big match di domenica sera a Napoli. Nella partita di Bologna ha subito una botta alla caviglia sinistra: "Sono previsti - informa la Juventus - controlli". Ronaldo si è allenato a parte, come pure Douglas Costa. Ronaldo potrebbe restare a riposo in vista della decisiva partita di Champions con l'Atletico Madrid, il 12 marzo a Torino.