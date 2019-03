In campop domenica alle 18 Atalanta-Fiorentina, rivincita di Coppa Italia. Alle 15 in programma Udinese-Bologna, Genoa-Frosinone e SPAL-Sampdoria

QUI GENOVA - Prandelli in vista della sfida con il Frosinone ha provato vari moduli anche a gara in corso variando dal 4-3-3 al 4-3-1-2. Assenti Hiljemark, Favilli e Mazzitelli che al pari di Sturaro non saranno disponibili per la sfida al Frosinone

QUI UDINE - Nuytinck, Okaka ed Ekong, i tre giocatori bianconeri che negli ultimi giorni avevano svolto un allenamento differenziato, sono tornati in gruppo. Il tecnico dell'Udinese Davide Nicola li avrà dunque a disposizione per la gara di domenica con il Bologna.

QUI FERRARA - Sicuramente privi di Lazzari e probabilmente senza l'ex Viviano, in casa Spal si pensa con quale modulo affrontare domenica al Mazza la Sampdoria. L'assenza del laterale, domenica scorsa a Reggio Emilia col Sassuolo, aveva indotto lo staff tecnico ad optare per un 4-4-2 però poco congeniale ai biancazzurri. Possibile quindi un ritorno al 3-5-2 e Dickmann titolare. E anche il portiere Viviano, che prosegue in un lavoro differenziato per problemi a un ginocchio, potrebbe non essere del match. La buona notizia in casa spallina è però il ritorno di mister Semplici: dopo l'operazione di dieci giorni fa per colica addominale, l'allenatore mercoledì s'è rivisto al Centro Fabbri e non è da escludere che domenica possa anche tornare in panchina.

QUI BERGAMO - Nell'Atalanta tiene banco il dubbio legato a Gosens, in gruppo coi panchinari. Difficile che il laterale sinistro recuperi per un posto da titolare, dopo le noie sofferte contro il Torino a una vecchia cicatrice al flessore destro: in corsia conferma per Hateboer e Gosens. Squalificati per la semifinale di andata, Djimsiti e Freuler rientrano prendendosi rispettivamente un posto in difesa (Palomino forse a riposo, Toloi e Mancini in lizza con Masiello) e accanto a de Roon (squalificato invece sabato scorso). Panchina per Pasalic, immutata la soluzione offensiva con Gomez dietro Ilicic e Zapata.