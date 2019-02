Serie A: Atalanta Spal, Sampdoria Frosinone, formazioni

Alla vigilia del match contro la Spal, Gian Piero Gasperini non nasconde l'obiettivo di lasciare nel cassetto dei brutti ricordi il 2-0 subìto al Mazza il 17 settembre 2018: "E' stata l'unica partita del girone d'andata in cui l'avversario di turno ci è stato superiore - rimarca l'allenatore dell'Atalanta -. Ma è passato tanto tempo: loro avevano avuto una partenza-sprint, con molte vittorie, adesso la situazione si è ribaltata. C'è rimasta la voglia di rivalsa". L'allenatore dei nerazzurri si sofferma su un paio di ex speciali: "Per me ritrovare Petagna (doppiettista dell'andata, ndr) e Kurtic è un bel momento. Due giocatori che mi hanno dato tantissimo: Andrea il mio primo anno a Bergamo risolse la partita col Crotone e quella col Napoli, ci aiutò a dare la svolta. Sono stati protagonisti di anni esaltanti e saremo sempre loro legati".

Probabili formazioni di Atalanta-Spal.

Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha, 2 Toloi, 19 Djimsiti, 6 Palomino, 33 Hateboer, 15 de Roon, 11 Freuler, 21 Castagne, 10 Gomez, 72 Ilicic, 91 Zapata. (31 Rossi, 95 Gollini, 5 Masiello, 23 Mancini, 41 Ibaez, 7 Reca, 8 Gosens, 22 Pessina, 44 Kulusevski, 88 Pasalic, 17 Piccoli, 99 Barrow). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: de Roon, Gomez, Ilicic. Indisponibili: Varnier. Spal (3-5-2): 2 Viviano, 4 Cionek, 5 Vicari, 14 Bonifazi, 29 Lazzari, 11 Murgia, 6 Missiroli, 19 Kurtic, 33 Costa, 43 Paloschi, 37 Petagna. (1 Gomis, 17 Poluzzi, 5 Simic, 12 Regini, 24 Dickmann, 16 Valdifiori, 28 Schiattarella, 8 Valoti, 45 Nikolic, 7 Antenucci, 10 Floccari). All.: Semplici. Squalificati: Felipe, Fares. Diffidati: Lazzari, Schiattarella, Missiroli. Indisponibili: Jankovic, Fusignati. Arbitro: Massa di Imperia. Quote Snai: 1,30; 5,25; 10,00.

Probabili formazioni Torino-Udinese.

Torino (3-5-2): 39 Sirigu, 30 DjiDji, 5 Izzo, 24 Moretti, 29 De Silvestri, 23 Meité, 88 Rincon, 8 Baselli, 34 Aina, 14 Iago Falque, 9 Belotti. (1 Ichazo, 25 Rosati, 7 Lukic, 15 Ansaldi, 19 Damascan, 21 Berenguer, 36 Bremer, 72 Millico, 99 Ferigra). All.: Mazzarri. Squalificati: N'Koulou, Zaza. Diffidati: Rincon, Belotti. Indisponibili: Parigini. Udinese (3-5-2): 1 Musso; 87 De Maio, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 77 D'Alessandro; 23 Pussetto, 7 Okaka (A disp. 88 Nicolas, 27 Perisan, 4 Opoku, 18 Ter Avest, 24 Wilmot, 90 Zeegelaar, 11 Behrami, 13 Ingelsson, 14 Micin, 15 Lasagna, 91 Teodorczyk). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana, Opoku, Mandragora. Indisponibili: Barak, Badu, Samir, Sandro. Arbitro: Guida di Torre Annunziata. Quote Snai: 3,55; 1,73; 5,25.

Probabili formazioni di Sampdoria-Frosinone.

Sampdoria (4-3-1-2): 1 Audero, 24 Bereszynski, 3 Andersen, 15 Colley, 29 Murru, 14 Jankto, 6 Ekdal, 16 Linetty, 11 Ramirez, 23 Gabbiadini, 27 Quagliarella. (33 Rafael, 72 Belec, 22 Tavares, 25 Alex Ferrari, 4 Ronaldo Vieira, 26 Tonelli, 5 Saponara, 20 Sau, 92 Defrel). All.: Giampaolo. Squalificati: Murru. Diffidati: Bereszynski, Ekdal. Indisponibili: Barreto, Caprari. Frosinone (3-5-2): 57 Sportiello 6 Goldaniga, 27 Salamon, 25 Capuano, 17 Zampano, 66 Chibsah, 8 Maiello, 24 Cassata, 33 Beghetto, 28 Ciano, 20 Trotta. (91 Iacobucci, 22 Bardi, 75 Marcianò, 5 Gori, 32 Krajnc, 21 Sammarco, 7 Paganini, 3 Molinaro, 16 Valzania, 9 Ciofani, 92 Viviani). All.: Baroni. Squalificati: nessuno. Diffidati: Maiello, Chibsah. Indisponibili: Dionisi, Ariaudo, Brighenti, Ghiglione, Simic. Arbitro: Marinelli di Tivoli. Quote Snai: 1,50; 4,00; 7,25