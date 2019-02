Serie A: Bologna-Genoa, formazioni

"Vogliamo fare una partita dove la squadra cerchi sistematicamente la vittoria". L'allenatore del Genoa, Cesare Prandelli, alla vigilia della trasferta di Bologna non ha dubbi sulla strategia da adottare. "Sarà una partita particolarmente impegnativa perché affrontiamo una squadra che in settimana è riuscita a togliersi tutte le paure e i pensieri negativi affrontando l'Inter in maniera propositiva - ha spiegato Prandelli -. Troveremo una squadra e un ambiente molto carichi. Noi dobbiamo essere pronti da questo punto di vista, dobbiamo lottare su ogni pallone e cercare di fare la partita per vincerla, non per contenere". Squalificato Romero in difesa, con Gunter possibile sostituto, Prandeli ritrova Rolon a centrocampo dove avrà solo l'imbarazzo della scelta. "Abbiamo cinque centrocampisti che possono integrarsi perfettamente. Dobbiamo solo decidere come giocare e lo faremo all'ultimo non voglio dare nessun tipo di vantaggio. Sarà importante capire quando dobbiamo attaccare con la profondità o quando dobbiamo iniziare l'azione in altra maniera. Abbiamo giocatori che sanno attaccare bene la profondità e mi piacerebbe vedere azioni su azioni con questo tipo di concetto".

Formazioni.

Bologna (4-2-3-1): 28 Skorupski, 33 Calabresi, 3 Gonzalez, 23 Danilo, 35 Dijks, 16 Poli, 5 Pulgar, 10 Sansone, 21 Soriano, 24 Palacio, 9 Santander. (1 Da Costa, 14 Mattiello, 15 Mbaye, 18 Helander, 8 Nagy, 11 Krejcì, 17 Donsah, 31 Dzemaili, 32 Svanberg, 20 Edera, 22 Destro, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Diffidati: Palacio. Indisponibili: Lyanco, Orsolini, Paz.

Genoa (4-4-2): 97 Radu, 14 Biraschi, 97 Zukanovic, 3 Gunter, 4 Criscito, 22 Lazovic, 18 Rolon, 21 Radovanovic, 24 Bessa, 9 Sanabria, 11 Kouamè. (93 Jandrei, 25 Vodisek, 27 Sturaro, 33 Lakicevic, 32 Pereira, 44 Veloso, 13 Pezzella, 8 Lerager, 10 Lapadula, 19 Pandev). All.: Prandelli. Squalificati: Romero. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Hiljemark, Favilli, Mazzitelli. Arbitro: Rocchi di Firenze. Quote Snai: 2,25; 3,20; 3,40.