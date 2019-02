Serie A: Milan Cagliari, formazioni

Un mese per dimostrare di essere diventati ''adulti''. Gennaro Gattuso pretende maturità dal Milan, caratteristica necessaria per centrare un posto buono in Champions League, e la invoca a partire da domenica sera, quando nel posticipo contro il Cagliari i rossoneri ''si giocano tantissimo''. Una considerazione figlia delle ultime vittorie di Roma e Lazio: c'è infatti solo un risultato per ottenere il controsorpasso e i tre punti contro una squadra che naviga in cattive acqua (non vince dal 26 dicembre) diventano fondamentali per dare un nuovo segnale di forza dopo i pareggi con Napoli e Roma. ''Il nostro stimolo - ripete il tecnico rossonero - deve essere arrivare aggrappati in primavera alla zona Champions perché al Milan non capita da tanti anni''. Servirebbe dunque un bel filotto visto che il calendario - esclusa la trasferta di Bergamo - profila all'orizzonte tre partite in casa contro squadre abbordabili: ''In Serie A - evidenzia però Gattuso - non esistono partite facili. Noi dobbiamo trasformare San Siro in una bolgia, dobbiamo essere bravi noi a coinvolgere ed entusiasmare il pubblico, esprimendo un buon calcio e con senso di appartenenza. Il segreto è affrontare tutto con concentrazione e desiderio''. Gattuso recupera tra i convocati Biglia e conferma l'undici dell'Olimpico ma non si adagia sui dati e cerca di alzare l'asticella: se la difesa tiene botta e da dicembre è quella meno battuta del campionato, l'attacco invece fatica a trovare la via del gol, nonostante la vena di Piatek (tre centri in tre gare).