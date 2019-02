Serie A: Udinese Fiorentina, Genoa Sassuolo, Alle 18 Inter Bologna

Alle 15 Udinese Fiorentina e Genoa Sassuolo. Alle 18 Inter-Bologna

Inter: Spalletti allontana Conte, voci ridicole - L'eliminazione in Coppa Italia ha lasciato scorie e malumori in casa Inter, ma soprattutto ha ingigantito l'ombra di Antonio Conte sulla panchina di Luciano Spalletti. Un'ombra che può essere allontanata solo con i risultati, intanto però il tecnico toscano prova a farlo a parole. ''Conte può andare dove vuole e Marotta è libero di cercare il meglio per il futuro - le parole di Spalletti in conferenza stampa -. Ma lui sa come si fanno le cose, quello che scrivete non rappresenta il suo stile, sarebbe da dilettanti e sa che queste cose non fanno il bene dell'Inter''. E poi aggiunge: ''Se descrivete Marotta che incontra Conte in sede vuol dire offenderlo professionalmente. Sono cose inventate e ridicole''. Una reazione che lascia trasparire un certo fastidio, anche perché le voci non lo aiutano in uno dei periodi più complicati da quando è a Milano.

Probabili formazioni

Udinese-Fiorentina. Udinese (3-5-2): 1 Musso; 4 Opoku, 5 Troost Ekong, 17 Nuytinck; 19 Stryger Larsen, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 77 D'Alessandro; 23 Pussetto, 7 Okaka. (88 Nicolas, 27 Perisan, 18 Ter Avest, 87 De Maio, 90 Zeegelaar, 11 Behrami, 10 De Paul). All.: Nicola. Squalificati: nessuno. Diffidati: Fofana, Opoku. Indisponibili: Badu, Barak, Samir, Teodorczyk. Fiorentina (4-3-3): 1 Lafont; 2 Laurini, 4 Milenkovic, 20 Pezzella, 3 Biraghi; 8 Gerson, 26 Edimilson F., 17 Veretout; 25 Chiesa, 29 Muriel, 9 Simeone. (23 Terracciano, 33 Brancolini, 5 Ceccherini, 16 Hancko, 6b Norgaard, 14 Dabo, 10 Pjaca, 28 Vlahovic, 11 Mirallas). All.: Pioli. Squalificati: Benassi. Diffidati: Milenkovic, Pezzella. Indisponibili: Vitor Hugo. Arbitro: Orsato di Schio. Quote Snai: 3,55; 3,30; 2,15.

Genoa-Sassuolo. Genoa (4-4-2): 97 Radu, 14 Biraschi, 19 Romero,97 Zukanovic,4 Criscito, 22 Lazovic, 44 Veloso, 21 Radovanovic, 24 Bessa, 9 Sanabria, 11 Kouamè (93 Jandrei, 25 Vodisek, 27 Sturaro, 3 Gunter, 32 Pereira, 13 Pezzella, 20 Lerager, 27 Dalmonte, 19 Pandev) All. Prandelli. Squalificati: Rolon Diffidati: Romero Indisponibili: Hiljemark, Mazzitelli, Favilli. Sassuolo (4-3-3): 47 Consigli, 21 Lirola, 13 Peluso 31 Ferrari, 6 Rogerio, 32 Duncan, 12 Sensi, 73 Locatelli, 25 Berardi, 30 Babacar, 9 Djuricic. (79 Pegolo, 28 Satalino, 3 Demiral, 5 Lemos, 23 Magnani, 98 Adjapong, 68 Bourabia, 10 Matri, 11 Scamacca, 20 Boga, 34 Di Francesco, 99 Brignola). All.: De Zerbi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Berardi, Duncan. Indisponibili: Magnanelli, Marlon. Arbitro: Manganiello di Pinerolo Quote Snai: 2,55 3,25 2,85

Inter-Bologna. Inter (4-3-3): 1 Handanovic, 21 Cedric, 37 Skriniar, 23 Miranda, 18 Asamoah, 8 Vecino, 77 Brozovic, 15 Joao Mario, 87 Candreva, 9 Icardi, 44 Perisic (27 Padelli, 46 Berni, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 29 Dalbert, 33 D'Ambrosio, 5 Gagliardini, 14 Nainggolan, 20 Borja Valero, 10 Lautaro Martinez, 74 Salcedo). All.: Spalletti. Squalificati: Politano. Diffidati: Lautaro Martinez. Indisponibili: Vrsaljko, Keita. Bologna (4-3-3): 28 Skorupski, 15 Mbaye, 4 Lyanco, 23 Danilo, 35 Dijks, 16 Poli, 5 Pulgar, 21 Soriano, 7 Orsolini, 10 Destro, 24 Palacio. (1 Da Costa, 3 Gonzalez, 6 Paz, 33 Calabresi, 8 Nagy, 11 Krejcí, 17 Donsah, 32 Svanberg, 20 Edera, 9 Santander, 10 Sansone, 91 Falcinelli). All.: Mihajlovic. Squalificati: Helander, Mattiello. Diffidati: Palacio. Indisponibili: Dzemaili. Arbitro: Pasqua di Tivoli Quote Snai: 1,30; 5,25; 9,75.