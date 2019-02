Serie A, Roma Milan, probabili formazioni

"È vero che a Bergamo e Firenze si è vista una Roma agonizzate, ma non per forza si deve morire. Ci si può anche salvare e ritornare ad essere vitali sotto tutti i punti di vista". Dopo aver subito la rimonta dell'Atalanta dal 3-0 al 3-3 e aver perso per 7-1 con la Fiorentina nei quarti di Coppa Italia, Eusebio Di Francesco riconosce il precario stato di salute della sua Roma, auspicando una rapida guarigione per poter reagire all'Olimpico col Milan nello scontro diretto in chiave qualificazione Champions League. "La fortuna del calcio è che dopo un fallimento ti dà l'opportunità di poterti rifare. Capisco che c'è grande depressione, però queste situazioni capitano e bisogna avere la forza di ribaltarle. In questo momento siamo incudine, dobbiamo stare zitti e subire cercando di tornare ad essere poi martello nel modo giusto con atteggiamenti e prestazioni - spiega -. Col Milan dobbiamo ripartire mettendo in campo una prestazione di altissimo livello non solo fisica ma soprattutto mentale, è fondamentale in questo momento delicato. Non sarà una partita facile, affrontiamo una squadra organizzata che sta attraversando un buon momento". La Roma, viceversa, sembra sulle gambe e con i nervi a pezzi.

Entusiasmo Gattuso "Milan cavalchi onda, ora più forti" - Con Paquetà e Piatek, il Milan ha fatto un salto di qualità a gennaio, ma il periodo clou della stagione è appena iniziato e la tensione deve essere al massimo, anche contro una Roma in crisi. "Bisogna cavalcare l'onda e l'entusiasmo", raccomanda Rino Gattuso che, dopo aver fermato sabato la corsa del Napoli in campionato, martedì lo ha anche battuto nei quarti coppa Italia, dove invece i giallorossi sono incappati in una disfatta contro la Fiorentina. All'Olimpico è lecito temere la reazione degli avversari. "Sono in difficoltà ma hanno grandi giocatori, e sono quelli che tirano di più in Serie A. Sarà dura, dobbiamo stare attenti", avverte l'allenatore rossonero, il primo che dopo anni di delusioni ha la chance di riportare il Milan in Champions: ora è quarto con un punto di vantaggio sulla Roma, ma la classifica è corta e la battaglia è ancora tutta aperta.

Probabili formazioni

Roma (4-2-3-1): 1 Olsen, 18 Santon, 44 Manolas, 20 Fazio, 11 Kolarov, 16 De Rossi, 7 Lo. Pellegrini, 24 Florenzi, 22 Zaniolo, 92 El Shaarawy, 9 Dzeko. (63 Fuzato, 77 Greco, 2 Karsdorp, 15 Marcano, 19 Coric, 53 Riccardi, 27 Pastore, 34 Kluivert, 14 Schick). All.: Di Francesco. Squalificati: Nzonzi, Cristante. Diffidati: Fazio, Lo. Pellegrini. Indisponibili: Mirante, Juan Jesus, Perotti, Under.

Milan (4-3-3): 99 G.Donnarumma, 2 Calabria, 22 Musacchio, 13 Romagnoli, 68 Rodriguez, 79 Kessie, 14 Bakayoko, 39 Paquetà, 8 Suso, 19 Piatek, 10 Calhanoglu. (90 A.Donnarumma, 35 Plizzari, 20 Abate, 12 Conti, 93 Laxalt, 16 Bertolacci, 18 Montolivo, 4 Mauri, 7 Castillejo, 11 Borini, 63 Cutrone). All.: Gattuso. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Caldara, Biglia, Bonaventura, Strinic, Zapata, Reina. Arbitro: Maresca di Napoli Quote Snai: 2,15 3,45 3,30