Serie A: Juventus Parma. Allegri: "niente crisi, toppato una partita"

"Niente crisi, abbiamo perso una partita che si è incastrata male, senza dimenticare i meriti dell'Atalanta. Ci vuole rispetto per il lavoro, e noi e tutta la società, stiamo lavorando con organizzazione totale. Ma ci sono anche gli altri, ecco perché vincere è sempre una cosa straordinaria e mai normale". Così Allegri che respinge le critiche dopo il ko di Bergamo. "Mettiamo da parte quello che è stato e impegniamoci per finire bene la stagione, portando a casa lo scudetto e cercare di vincere la Champions". "La differenza tra la partita con l'Atalanta e quella di Roma con la Lazio è che se Immobile avesse segnato il 2-0 all'Olimpico avremmo perso. E magari avremmo vinto a Bergamo". Gli episodi fanno la differenza per Allegri, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia contro l'Atalanta dopo una prestazione simile a quella di pochi giorni prima: "Abbiamo vinto a Roma con la Lazio e la stessa partita l'abbiamo persa a Bergamo - ha spiegato l'allenatore della Juventus - . A Roma abbiamo sbagliato 50 palloni e a Bergamo lo stesso numero, vuol dire che c'è stata meno precisione. Poi a Roma c'è andata bene perché non abbiamo subito il 2-0".

Chiellini torna tra 10-15 giorni - "Niente di grave per Chiellini, ci vorranno 10 o 15 giorni per il suo ritorno". Così Massimiliano Allegri sull'infortunio del capitano bianconero, fermato da un problema al polpaccio contro l'Atalanta: "Domani non ci sarà - ha aggiunto il tecnico bianconero -, difficilmente tornerà con il Sassuolo. Ma l'infortunio non è assolutamente niente di grave".

Bel gioco semplice, un po' meno anche vincere - "Mi hanno sempre insegnato a star zitto e ascoltare. Ma giocare a calcio è la cosa più semplice, un po' più difficile coniugare il bel gioco con le vittorie". Allegri torna così sulle critiche al brutto gioco della Juventus. "La differenza che passa è la stessa sui 100 metri: tanti li corrono in 10" netti, uno solo in 9"99: la differenza sembra minima ma in realtà chi fa 10" è lontano".

Champions non è Playstation, non basta CR7 - "Non è che se arriva Ronaldo vinci la Champions: non è facile, non è la Playstation". Così Allegri sull'imminente ripresa della coppa, il 20 febbraio in casa dell'Atletico Madrid per l'andata degli ottavi di finale. "Quando sono arrivato alla Juve - ricorda - c'era preoccupazione per non battere il Malmoe e io invece credevo di poter vincere la Champions con quella squadra. In Europa ci sono 7-8 squadre che possono giocare le semifinali, ma quattro di quelle pretendenti vanno fuori prima. La Champions quest'anno speriamo di vincerla, più di questo non posso dire".