Serie A: Sassuolo Cagliari, la prima senza Boateng

La cessione di Boateng, la squalifica di Sensi privano De Zerbi di due titolari che potrebbero essere rimpiazzati da Babacar per quanto riguarda l'attacco e da Magnanelli a centrocampo. Nel possibile 4-3-3 si riforma la coppia centrale difensiva con Ferrari al rientro e Magnani che potrebbe prendere il posto di Peluso ancora al centro di voci di mercato. I due terzini saranno Rogerio e Lirola. Ha lavorato a parte Duncan ed è ancora da verificare l'impiego nella gara di sabato. Conferma invece per Locatelli. In attacco sicuro Berardi, De Zerbi ha varie opzioni, Babacar e Djuricic quella più probabile. Da verificare le condizioni fisiche di Di Francesco.