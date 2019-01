Serie A: Milan Napoli, Piatek scalpita

Piatek scalpita ma Gattuso non ha ancora deciso se lanciarlo subito titolare o martedì in coppa Italia. Senza il polacco, sarebbe Cutrone a guidare il tridente con Suso e Calhanoglu. Paquetà si prepara alla sua prima volta in rossonero a San Siro nella mediana completata da Bakayoko e Kessie, al rientro dopo la squalifica così come Romagnoli al centro della difesa. Al suo fianco ci sarà Musacchio, salvo sorprese titolare per le prossime 3-4 settimane in cui mancherà l'infortunato Zapata. La fascia sinistra sarà affidata a Rodriguez, mentre la destra toccherà a Calabria. Conti potrebbe giocare titolare in coppa Italia. A Napoli lavoro differenziato per Allan, che piace al Psg: pronto a rientrare dopo la squalifica Koulibaly.