Serie A: Sampdoria Udinese, ballottaggio Gabbiadini-Defrel

E' duello tra Gabbiadini e Defrel per sostituire l'infortunato Caprari che deve stare fermo almeno due mesi per la frattura del perone della gamba destra. Non è escluso che possa vincere il ballottaggio in casa Sampdoria il neo arrivato Gabbiadini. A centrocampo toccherà ancora a Jankto che affiancherà Ekdal in cabina di regia e Praet. Non sarà presente Ramirez squalificato per un turno dal giudice sportivo: al suo posto Saponara. In difesa Sala potrebbe essere preferito ancora a Bereszynski che è rientrato nel gruppo dopo un lungo stop per infortunio. In difesa confermata la coppia centrale formata da Tonelli e Andersen.

Kevin Lasagna è tornato ad allenarsi oggi in gruppo dopo essere stato fermato e costretto a svolgere terapie nei giorni scorsi per un problema alla spalla. Il suo nome dovrebbe dunque figurare nella lista dei convocati scelti da Davide Nicola per la trasferta in casa della Sampdoria, ma difficilmente partirà da titolare nella sfida di sabato contro i blucerchiati. A parte si è allenato invece Molla Wague. Esclusi i lungodegenti Badu, Barak, Teodorczyk e Samir.