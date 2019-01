Quagliarella: 'Io come Batistuta? Da brividi'

Emozionato e commosso: Fabio Quagliarella parla a Sky con la voce rotta dall'emozione dopo la partita finita 4-0 con l'Udinese che l'ha visto andare in gol due volte eguagliando così il record di Gabriel Batistuta. "Una grande emozione, eguagliare Batistuta è qualcosa da brividi - ha detto a Sky Sport -. Ho esultato dopo il gol solo per il record, ho sempre rispetto per l'Udinese. Sono senza parole anche io per quello che mi sta accadendo. Mi emoziono perché tra qualche giorno farò 36 anni". Troppo tardi per la Nazionale?: "Mancini deve portare avanti un gruppo, bisogna avere fiducia. E' lui che fa le scelte, io devo fare bene con la Samp".