DIRETTA Serie A: in campo Napoli Lazio 2-0 LIVE

Napoli-Lazio 2-0: al 37' del pt, punizione di Milik, che la mette potente e precisa, un metro sotto la traversa, nel sette

Napoli-Lazio 1-0: al 34' del pt, Mertens imbuca coi giri giusti per Callejon, che controlla e col destro trafigge Strakosha.

Azzurri schierano Meret; Malcuit, Raul Albiol, Maksimovic, Mario Rui; Callejon, Diawara, Fabian Ruiz, Zielinski; Mertens, Milik. Ospiti con Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lulic, Parolo, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Lukaku; Luis Alberto; Immobile.

Falcidiato da squalifiche e infortuni, frastornato per le polemiche sulla vicenda degli insulti razzisti a Koulibaly, culminata con la mancata riduzione da due a uno dei turni di sospensione del franco-senegalese, il Napoli arriva alla prima gara del girone di ritorno in condizioni morali non proprio al massimo. Nella sfida contro la Lazio al San Paolo mancheranno Koulibaly, Insigne e Allan per le squalifiche rimediate a seguito dei convulsi e contestati episodi accaduti durante la gara del 26 dicembre scorso a San Siro con l'Inter. Mancherà anche Hamsik che in quello stesso match fu costretto a uscire anzitempo dal campo per uno stiramento muscolare. Giocheranno, probabilmente, ma con più di una preoccupazione sulle spalle sia Albiol e Mertens che da pochissimo sono riusciti a venir fuori da problemi fisici che hanno frenato entrambi a partire dalla scorsa settimana.