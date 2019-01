Serie A: Frosinone Atalanta, formazioni

"Dobbiamo sfruttare meglio il calendario rispetto al girone d'andata". Ottava a quota 28, alle soglie della zona Europa League, l'Atalanta a Frosinone non intende distrarsi: "A campi invertiti con l'avversario di turno e con la Roma avevamo fatto bene per poi rallentare a livello di risultati - osserva Gian Piero Gasperini, memore dei 9 punti nelle prime 9 giornate -. Adesso abbiamo l'opportunità di aumentare il passo e la media, anche perché ormai a metà stagione le partite diventano più decisive per tutti". Guai a sottovalutare la penultima in classifica: "Ha vinto una sola partita, ma ne ha pareggiate parecchie e deve cercare di tirarsi fuori da una situazione difficile - commenta il tecnico nerazzurro -. Non sarà la differenza in classifica a determinare il livello del confronto: le gare, in un campionato dove tranne la Juventus tutti possono perdere, vanno affrontate e giocate bene, con l'ambizione di vincerle". Gasperini lamenta già una defezione alla vigilia della partenza anticipata (sabato mattina): "De Roon sta abbastanza bene, ma s'è fermato Freuler per una sospetta contrattura ed è da valutare domani. Non sarà facile per domenica: se non giocasse Remo, sono pronti Pessina o Pasalic". Rispetto all'ottavo di Coppa Italia di lunedì a Cagliari, tornano anche Berisha tra i pali e Masiello (squalificato in coppa) dietro insieme a Toloi e Palomino, con l'alternativa Mancini, più Gosens che contente la maglia a sinistra a Castagne con Hateboer inamovibile dall'altra parte.

Baroni, partita dura ma sono fiducioso - "Sarà una partita molto complicata, ma sono fiducioso". Così Marco Baroni, allenatore del Frosinone, alla vigilia della sfida interna contro l'Atalanta. "Affrontiamo una tra le squadre più in forma della Serie A, mi aspetto 90' molto fisici e con tanti duelli in mezzo al campo. Noi dobbiamo giocare la nostra partita con coraggio, senza alcuna paura. Spesso nelle difficoltà si trovano le motivazioni e la forza per fare grandi cose".

Probabili formazioni.

Frosinone (3-5-2): 57 Sportiello, 23 Brighenti, 6 Goldaniga, 32 Krajnc, 2 Ghiglione, 66 Chibsah, 8 Maiello, 16 Valzania, 33 Beghetto, 29 Campbell, 89 Pinamonti. (91 Iacobucci, 34 Verde, 3 Molinaro, 5 Gori, 21 Sammarco, 24 Cassata, 31 Besea, 88 Crisetig, 19 Matarese, 11 Perica) All.: Baroni. Squalificati: Capuano, Ciano. Diffidati: Campbell, Cassata, Chibsah, Maiello. Indisponibili: Bardi, Ariaudo, Salamon, Dionisi, Paganini, Ciofani. Atalanta (3-4-1-2): 1 Berisha; 2 Toloi, 6 Palomino, 5 Masiello; 33 Hateboer, 15 de Roon, 88 Pasalic, 21 Castagne; 10 Gomez; 72 Ilicic, 91 Zapata. (31 Rossi, 95 Gollini, 19 Djimsiti, 23 Mancini, 7 Reca, 8 Gosens, 22 Pessina, 44 Kulusevski, 9 Barrow, 20 Tumminello). All.: Gasperini. Squalificati: nessuno. Diffidati: de Roon, Gomez, Ilicic. Indisponibili: Freuler, Varnier. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: vittoria Frosinone 7.50, pareggio 4.50; vittoria Atalanta 1.43