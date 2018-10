Serie A: Sassuolo Bologna anticipo delle 12.30

Sassuolo-Bologna è l'anticipo dell'ora di pranzo della 10/ma giornata di Serie A

Possibile conferma del 3-4-3 con la linea difensiva formata da Ferrari, Magnani e Marlon. Ancora infortunato Duncan, con Boga operato per una pulizia della zona tibiale, a centrocampo Magnanelli dovrebbe essere preferito a Locatelli e in mediana sarà affiancato da Bourabia. Sulle corsie esterne Lirola e Rogerio che scontato il turno di squalifica. In attacco non è ancora certa la presenza di Boateng alle prese con un problema muscolare. Non dovesse farcela toccherà a Babacar, con Berardi. In lotta per una maglia l'ex Di Francesco e Djuricic.

Allenamenti a porte chiuse, per Filippo Inzaghi, che recupera Okwonkwo e medita di cambiare pelle al suo Bologna in vista della sfida di Reggio Emilia con il Sassuolo. A spingerlo, il bottino di 8 punti in 9 giornate con 6 sole reti segnate dalla squadra, ma pure l'emergenza, soprattutto sulle fasce: out Mattiello e Krejcì, con il Torino si è fermato pure Dijks, oltre a Danilo ed entrambi sono in dubbio. A disposizione per le corsie resta il solo Mbaye e a Casteldebole si valuta così l'opportunità di passare alla difesa a 4, adattando Calabresi al ruolo di terzino destro. Nel caso in cui Inzaghi dovesse optare per la rinuncia al 3-5-2, i rossoblù domenica a Reggio Emilia potrebbero scendere in campo con il 4-3-1-2 o il 4-3-3.