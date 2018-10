Serie A: Torino Fiorentina. Mazzarri: "Reagire dopo Bologna"

Contro la Fiorentina, domani sera, Walter Mazzarri chiede una reazione al Torino dopo il pareggio di Bologna, un "doppio cazzotto" che è costato due punti in classifica ai granata che al Dall'Ara si sono fatti raggiungere dal 2-0. "In generale subiamo poco - ha proseguito il tecnico -: dicono che siamo una squadra difensiva, ma non è vero, voglio una squadra equilibrata. Se poi ai nostri errori di Bologna e Udine si uniscono errori di un'altra componente (gli arbitri, ndr) si capisce perché ci mancano diversi punti". Non sarà un bivio per la stagione - "mancano 28 partite, ricordate l'Atalanta come iniziò la scorsa stagione per poi finire in Europa?" - ma per Belotti, reduce da prestazioni poco convincenti, e Soriano potrebbe essere un test importante. "Soriano sta bene, è stato fuori per scelta tecnica e hanno giocato al suo posto giocatori più adatti di lui per quello che chiedevo in certe partite. Anche Belotti si è allenato bene, è tranquillo". Nessuna marcia da tenere, nessun obiettivo da raggiungere ma pensare partita dopo partita: "Il mio obiettivo è fare meglio la partita successiva. Non mi pongo mai limiti, si innescano dei meccanismi se si dichiarano gli obiettivi. Domani sarà una bella partita tra due squadre giovani che stanno facendo bene, non uno scontro per l'Europa".

"Sappiamo che in trasferta non abbiamo ancora vinto, e anche per questo domani sarà una partita importante, contro un avversario che ha i nostri stessi valori e i nostri stessi obiettivi, una squadra esperta, forte ma lottiamo anche noi". Lo ha detto Stefano Pioli alla vigilia della partita di domani a Torino contro il Torino di Walter Mazzarri. "Abbiamo rivisto la gara con il Cagliari, non dobbiamo commettere più certi errori ma soprattutto dobbiamo essere più pericolosi, perchè abbiamo le qualità e giochiamo per esserlo" ha aggiunto il tecnico viola che non si è sbottonato, come al solito, sulla formazione. "Stanno tutti bene, ci sono giocatori come Pjaca e Gerson che possono e vogliono dare di più. Di sicuro domani dovremo essere intensi e determinati, senza mai mollare la presa".