Serie A. Genoa Udinese, Spal Frosinone e Cagliari Chievo

Sono tre i match di Serie A in campo domenica alle 15: Genoa-Udinese, Spal-Frosinone e Cagliari-Chievo.

Probabili formazioni

Genoa-Udinese. Genoa (3-4-1-2): 97 Radu, 14 Biraschi, 19 Romero, 3 Gunter, 22 Lazovic, 30 Sandro, 88 Hiljemark, 24 Bessa, 4 Criscito, 9 Piatek, 11 Kouamè. (1 Marchetti, 25 Vodisek, 33 Lakicevic, 32 Pereira, 87 Zukanovic, 18 Rolon, 19 Pandev, 8 Romulo, 15 Mazzitelli, 45 Medeiros). All.: Juric. Squalificati: nessuno. Diffidati: Criscito. Indisponibili: Favilli, Spolli.

Udinese (4-1-4-1): 22 Scuffet, 19 Stryger Larsen, 5 Troost-Ekong, 4 Opoku, 3 Samir, 11 Behrami, 23 Pussetto, 6 Fofana, 38 Mandragora, 10 De Paul, 15 Lasagna. (1 Musso, 88 Nicolas, 2 Wague, 18 Ter Avest, 21 Pontisso, 9 Vizeu, 72 Barak, 77 D'Alessandro, 99 Balic, 14 Micin). All.: Velazquez. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Badu, Ingelsson, Machis, Nuytinck, Pezzella, Teodorczyk. Arbitro: Mazzoleni di Bergamo. Quote Snai: 2,05; 3,25; 3,80.

Spal-Frosinone. Spal (3-5-2): 1 Gomis, 4 Cionek, 23 Vicari, 27 Felipe, 29 Lazzari, 6 Missiroli, 28 Schiattarella, 8 Valoti, 93 Fares, 7 Antenucci, 37 Petagna. (22 Thiam, 27 Poluzzi, 5, Simic, 14 Bonifazi, 33 Costa, 24 Dickmann, 25 Everton Luiz, 97 Vitale, 16 Valdifiori, 10 Floccari, 11 Moncini, 43 Paloschi). All.: Semplici. Squalificati: V. Milinkovic-Savic. Diffidati: Everton Luiz. Indisponibili: Djourou, Kurtic e Viviani. Frosinone (3-4-1-2): 57 Sportiello, 6 Goldaniga, 27 Salamon, 25 Capuano, 17 Zampano, 8 Maiello, 66 Chibsah, 33 Beghetto, 28 Ciano, 29 Campbell, 9 Ciofani. (22 Bardi, 2 Ghiglione, 4 Vloet, 5 Gori, 10 Soddimo, 15 Ariaudo, 23 Brighenti, 24 Cassata, 32 Krajnc, 88 Crisetig, 89 Pinamonti). All.: Longo. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Ardaiz, Dionisi, Hallfredsson, Molinaro, Paganini, Perica. Arbitro: Chiffi di Padova. Quote Snai: 1,77; 3,55; 4,75.

Cagliari-Chievo. Cagliari (4-3-1-2): 28 Cragno, 33 Srna, 56 Romagna, 23 Ceppitelli, 20 Padoin, 21 Ionita, 6 Bradaric, 18 Barella, 29 Castro, 30 Pavoletti, 10 Joao Pedro. (1 Rafael, 16 Aresti, 3 Andreolli, 19 Pisacane, 4 Dessena, 8 Cigarini, 24 Faragò, 25 Sau, 9 Cerri). All.: Maran. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Farias, Klavan, Lykogiannis, Pajac. Chievo (5-3-2): 70 Sorrentino, 27 Depaoli, 14 Bani, 15 Rossettini, 12 Cesar, 44 Jaroszynski, 4 Rigoni, 8 Radovanovic, 23 Birsa, 69 Meggiorini, 9 Stepinski. (16 Seculin, 1 Semper, 3 Tanasijevic, 13 Kiyine, 56 Hetemaj, 21 Burruchaga, 31 Pellissier, 11 Leris, 10 Pucciarelli). All.: Ventura. Squalificati: Barba. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Cacciatore, Djordjevic, Giaccherini, Obi, Tomovic. Arbitro: Piccinini di Forlì. Quote Snai: 1,60; 3,75; 6,00.