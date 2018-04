Serie A: Milan Napoli

Potrebbe essere il Meazza la cura migliore per Lorenzo Insigne. Il folletto di Frattamaggiore vive un momento di nervosismo, come dimostrato dal battibecco con i tifosi domenica contro il Chievo e punta alla trasferta contro il Milan per ritrovare gol e sorriso. San Siro ha una tradizione positiva per Lorenzinho che ne ha fatto terra di conquista per sé e per il Napoli che torna alla trasferta in casa rossonera dopo aver vinto le ultime sfide. Due anni fa Insigne fu assoluto protagonista con una doppietta e l'assist del primo gol ad Allan: finì 4-0 per il Napoli in un trionfo azzurro che i tifosi hanno ancora negli occhi. Ma la tradizione positiva in casa Milan è proseguita anche lo scorso anno con un sinistro a incrociare che gelò il Meazza dopo soli sei minuti. All'appuntamento con il gol ai rossoneri Insigne non vuole mai mancare e lo ha confermato anche nella gara d'andata di questo campionato, vinta 2-1 dal Napoli al San Paolo proprio con una rete del numero 24 azzurro, prima annullata dall'arbitro per fuorigioco poi convalidata dal Var. Insigne aspetta San Siro per tornare al gol: l'appuntamento con la rete gli manca da oltre un mese, per la precisione dallo scorso 3 marzo quando segnò un'inutile gol alla Roma nel ko del Napoli per 4-2. Un gol senza gioia per una stagione che ha visto un netto calo del feeling di Insigne con la rete: lo scorso anno dopo 31 giornate Lorenzo aveva già segnato 14 gol in campionato, mentre stavolta i gol sono 7, la metà esatta. Insigne ha giocato di più per la squadra, però: finora gli assist che hanno portato al gol in serie A sono 9, mentre lo scorso anno alla stessa giornata era fermo a quota 7. Al di là dei numeri, Insigne ha però affermato quest'anno la sua personalità in campo di uomo-squadra al pari di Hamsik, due giocatori che si identificano con il Napoli. E Lorenzo, l'unico napoletano nella rosa, avverte fortissimo anche lo stress di una stagione che sembrava poter portare allo scudetto e che invece si è complicata con il sorpasso della Juventus. E' proprio la "sensibilità azzurra" uno dei motivi del gesto di stizza nei confronti dei tifosi che mormoravano rumorosamente sugli spalti al suo tiro sbagliato contro il Chievo. I tifosi gli hanno tributato uno striscione di pace a Castel Volturno. Ora Lorenzinho guarda a San Siro per ritrovare gol e sorriso, sognando un'altra trasferta in cui poter essere decisivo, quella dello scontro diretto allo Juventus Stadium.