Serie A. Juventus Sampdoria

Sospetta lesione per Mattia De Sciglio. Il terzino della Juventus, uscito al 17' del primo tempo con il Real Madrid, non ha preso parte alla seduta di allenamento ieri a Vinovo. Il difensore ha riportato una sospetta lesione della fascia plantare del piede sinistro. Nei prossimi giorni sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti. Barzagli e Bernardeschi hanno invece svolto parte dell'allenamento con la squadra. Domenica contro la Samp dovrebbe tornare Dybala, assente al 'Bernabeu' per squalifica.

Buone notizie per Marco Giampaolo nella doppia seduta a Bogliasco perchè Lucas Torreira e Dennis Praet si sono allenati regolarmente col resto del gruppo e dunque saranno disponibili per la partita di domenica a Torino con la Juventus. In difesa, visto l'infortunio di Nicola Murru, in ballottaggio sulla fascia sinistra ci sono Vasco Regini e Ivan Strinic con quest'ultimo che resta in pole position. Sulla trequarti Gianluca Caprari in vantaggio su Gaston Ramirez. Domani prevista seduta mattutina a porte chiuse.