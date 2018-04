Serie A: Lazio Roma, probabili formazioni

Il Barcellona alle spalle, il Liverpool all'orizzonte, nell'immediato il derby. Per la Roma è decisamente un periodo intenso e così Eusebio Di Francesco invita la squadra ad affrontare tutti i prossimi impegni nello stesso modo in cui ha fatto coi catalani. Cominciando proprio dalla sfida alla Lazio: "Il risultato col Barca ci deve dare grande consapevolezza, deve dar seguito alla crescita della nostra mentalità. Dobbiamo essere bravi a trattare tutte le partite allo stesso modo, questo ci farà diventare sempre più forti". "Vedremo più avanti se quella gara può cambiare la storia di questa società. Ovviamente io credo sia stato un qualcosa di straordinario, inaspettato da parte di tutti - riconosce il tecnico giallorosso -. E adesso ben venga una partita come quella con la Lazio che si prepara da sola dal punto di vista motivazionale. Dovremo giocare con entusiasmo, con la consapevolezza di quello che abbiamo fatto, rimettendo in campo la stessa determinazione, cattiveria agonista e desiderio di vincere visti col Barcellona perché il derby per me vale più di tre punti. Vale doppio perché in palio c'è un posto in Champions, ha una importanza fondamentale per la classifica". Di Francesco dovrà decidere se riproporre il 3-4-2-1 visto in Champions. "Non è detto che sia la medicina definitiva. Ha dato un valore aggiunto alla squadra e mi ha fatto capire che si può giocare in questo modo anche in altri casi, ma non dimentichiamoci che siamo arrivati ai quarti giocando 4-3-3. La cosa fondamentale è interpretare quello che si fa con grande convinzione. I numeri vanno a farsi friggere quando non c'è l'atteggiamento corretto" sottolinea senza voler anticipare quasi nulla riguardo alla formazione: "Giocherà uno tra Schick e Under ma non posso dare vantaggi".

Inzaghi, una macchia non cancella 8 mesi - "Normale che ci sia una macchia profonda, domani per noi è una partita importantissima, che dirà tanto sulla classifica e che viene dopo due giorni da Salisburgo, una profonda delusione, una qualificazione che era a portata di mano ma che poi non è avvenuta. Ma una macchia non può cancellare 8 mesi meravigliosi di questa squadra". Così l'allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby con la Roma in programma domani sera. Gara che arriva a pochi giorni dalla dura eliminazione ai quarti di finale di Europa League con il Salisburgo. "Adesso si azzera tutto, inizia un mini torneo di 7 partite. Domani è la più importante - specifica Inzaghi - Favoriti? Ha detto Eusebio (Di Francesco, ndr), di derby ne abbiamo giocati tanti, una favorita non c'è. Loro arrivano da un passaggio del turno, noi da un'eliminazione ma gli stimoli saranno per entrambi altissimi. Nello sport come nella vita le delusioni aiutano a crescere e questa aiuterà la mia squadra a crescere. Sono contento che domani ci sia subito una grande partita dove la squadra farà sicuramente una partita di alto livello".

Probabili formazioni

Lazio (3-5-1-1): 1 Strakosha; 15 Bastos, 3 de Vrij, 26 Radu; 77 Marusic, 16 Parolo, 6 Leiva, 21 Milinkovic-Savic, 19 Lulic; 18 Luis Alberto; 17 Immobile. (23 Guerrieri, 55 Vargic, 27 Luiz Felipe, 22 Caceres, 13 Wallace, 5 Lukaku, 96 Murgia, 88 Di Gennaro, 4 Patric, 10 Anderson, 7 Nani, 20 Caicedo). All.: Inzaghi. Indisponibili: Basta. Squalificati: nessuno. Diffidati: Immobile, Luis Alberto, Bastos.

Roma (3-4-2-1): 1 Alisson, 44 Manolas, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 24 Florenzi, 16 De Rossi, 7 Pellegrini, 11 Kolarov, 4 Nainggolan, 17 Under, 9 Dzeko. (28 Skorupski, 18 Lobont, 3 Pellegrini, 13 Capradossi, 25 Bruno Peres, 33 Silva, 6 Strootman, 21 Gonalons, 30 Gerson, 14 Schick, 48 Antonucci, 92 El Shaarawy). All.: Di Francesco. Indisponibili: Karsdorp, Perotti, Defrel. Diffidati: nessuno. Squalificati: nessuno.

Arbitro: Mazzoleni di Bergamo Quote Snai: 2,75; 3,45; 2,50