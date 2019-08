Governo, oggi è il giorno di Conte. Attesa per il discorso in Senato

Oggi sarà la giornata chiave per la crisi di Governo. Alle 14:30 è in programma la conferenza dei capigruppo, poi alle 15 le comunicazioni di Giuseppe Conte al Senato. Dopo l'intervento del premier comincerà il dibattito e si potrebbe arrivare al voto sulle risoluzioni.

L'ex segretario del Pd dice: "Mi sembra saggio che nessuno di noi stia dentro il governo, io non ci sarò. Nessuno di noi chiede la benché minima poltrona". E Salvini chiarisce: "Ritirare i ministri? Dipende da quello che dice Conte".

"Caro Giuseppe oggi è un giorno importante - ha scritto su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio -. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle proprie colpe per aver deciso di far crollare tutto, aprendo una crisi in pieno agosto, in spiaggia, solo per ricorrere i sondaggi. Oggi al Senato, i ministri M5S saranno al tuo fianco. Ci presenteremo a testa alta. Qualunque cosa accada volevo dirti che è stato un onore lavorare insieme in questo governo. Se una perla rara, un servitore della Nazione che l'Italia non può perdere".

"Personalmente, come Luca Zaia, tifo perché si vada al voto. Le urne sono un elemento di sanificazione che rispetta al massimo il popolo. Poi ognuno farà quello che meglio ritiene. E immagino che alla fine il dossier finirà sul tavolo del Presidente della Repubblica, che dovrà esprimersi". Lo ha detto da cittadino il Governatore del Veneto Luca Zaia, pur senza sbilanciarsi ("la storia la valuteremo quando sarà stata scritta" ha aggiunto).

"Lunghi applausi a Matteo Salvini dal gruppo della Lega, determinato e compatto. Prima il bene degli italiani poi il resto. La Lega unica forza politica che non ha paura di confrontarsi con i suoi datori di lavoro, i cittadini, che non parla di poltrone ma di sviluppo del Paese", si legge in una nota Lega, diffusa al termine della riunione dei senatori con Matteo Salvini.

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

Comunicazioni di Giuseppe Conte nell'aula del Senato, al via alle 15.

Alle 14.30 si riuniranno i capigruppo dei vari partiti di Palazzo Madama. Obiettivo, definire le modalità e i tempi del dibattito, se ci sarà, dopo l'intervento del premier. Si saprà inoltre se al termine dell'informativa, verranno presentate eventuali risoluzioni da parte dei parlamentari.