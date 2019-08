Salvini: 'Ritirare i ministri? Dipende da cosa dice Conte'

In attesa delle parole del premier Conte al Senato, il dibattito cresce. Il leader della Lega Matteo Salvini, parlando alla trasmissione di Radio 24 'E la chiamano estate', che detto: "Ritirare i ministri? Dipende da quello che dice Conte" oggi al Senato. "Il futuro del Paese nasce da un discorso contro Matteo Salvini? Non credo, spero si parli di Europa, di giustizia, di tasse e di altro ancora. O almeno di questo parlerò io".

"Un governo con pieni poteri è un governo che fa, che non discute, che non polemizza. Poi quello che deve fare un governo è ben regolato dalla Costituzione". In questo momento, ha aggiunto Salvini, "stiamo facendo i conti con la disperazione di persone che non vogliono mollare la poltrona. Chi ha la coscienza a posto e ha lavorato bene non ha mai paura delle elezioni. Io a votare andrei anche domani mattina se si potesse".

In questi giorni "non ho sentito né di Di Maio né Conte. Io so quello che farà la Lega. Se qualcuno ha già scelto una maggioranza alternativa e si stanno distribuendo ministeri tra Pd e 5 Stelle, allora il problema non è mio ma del Paese".

Governo, Bongiorno: Lega stracompatta, non facciamo capricci

"Lunghi applausi a Matteo Salvini dal gruppo della Lega, determinato e compatto. Prima il bene degli italiani poi il resto. La Lega unica forza politica che non ha paura di confrontarsi con i suoi datori di lavoro, i cittadini, che non parla di poltrone ma di sviluppo del Paese", si legge in una nota Lega, diffusa al termine della riunione dei senatori con Matteo Salvini.