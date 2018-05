Le consultazioni di Conte alla Camera - DIRETTA

In difesa dell'Ue che si schiera Emma Bonino che alle 12 apre il giro di colloqui mentre Beatrice Lorenzin si dice preoccupata per le norme sull'obbligatorietà dei vaccini. "Gli interessi dell'Italia si difendono in Ue e non contro la Ue", mette in chiaro la leader dei Radicali annunciando "un'opposizione molto rigorosa". Sulla stessa linea anche Leu. "Abbiamo espresso a Conte le ragioni che ci portano a essere convintamente all'opposizione ferma e attenta del nascente governo", ha detto Pietro Grasso di Leu al termine dell'incontro a Montecitorio con il premier incaricato. La leader Fdi Giorgia Meloni, che spera "che il governo faccia bene nonostante noi non ci saremo", fa sapere che su tutti i provvedimenti che erano del programma del centrodestra "noi ci siamo. Sul controllo dell'immigrazione, l'aiuto per la natalità, il sostegno alle forze dell'ordine. Su tutte queste cose siamo con la maggioranza così come sulla flat tax. Sul resto faremo le sentinelle nel rispetto di chi ha votato noi e centrodestra".

"Al presidente Conte abbiamo confermato le nostre valutazioni politiche, i nostri giudizi negativi rispetto a quello che è accaduto fin qui e alle scelte e ai contenuti del contratto di Lega e M5S che abbiamo trovato. Se si parte da quelle scelte non si può che trovare il Pd su un fronte alternativo", ha detto invece al temrine dell'incontro, il reggente del Pd Maurizio Martina al termine dell'incontro con Giuseppe Conte.

Mentre il ministro dell'Economia uscente Pier Carlo Padoan rivendica il recupero del pil dal 2008 grazie al lavoro dei governi di centrosinistra, Matteo Renzi schiera saldamente il Pd all'opposizione. "Opposizione dura e rigorosa, ma civile. Adesso loro diventano il potere, loro diventano l'establishment, loro diventano la casta. Non hanno più alibi, non hanno più scuse", annuncia l'ex premier. E sulla stessa linea si schiera Silvio Berlusconi. "Questo governo - annuncia il Cav - non potrà vedere il sostegno di Forza Italia, sia per la partecipazione di una forza politica con noi del tutto incompatibile come il M5S, sia per i programmi gravemente insufficienti a dare una risposta ai bisogni degli italiani". "E' un governo espressione del Movimento cinque stelle - ha detto Maurizio Lupi, capogruppo di noi con l'Italia - non lo sosteniamo". Sosterranno il governo di Conte il Maie e gli ex M5s. "L'incontro con il presidente incaricato è stato molto breve, il tempo sufficiente per presentargli l'intenzione, con il collega" Carlo Martelli di "sostenere le scelte del governo nel corso della legislatura". Lo dice Maurizio Buccarella, senatore ex M5s che oggi siede nel Misto, al termine delle consultazioni con Giuseppe Conte. "Ho voluto anche rappresentargli la solidarietà e vicinanza per quello che ha dovuto vivere per gli attacchi ingenerosi di questi giorni", aggiunge.

A questo punto la maggioranza al Senato sale a 171

