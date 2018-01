Roma, Gentiloni: 'Scarsa efficienza. Governo c'è nonostante i sospetti'

Il governo c'è ma i problemi di Roma non si risolvono solo affrontando le emergenze. Lo ha detto Paolo Gentiloni intervenendo all'evento "Una costituente per Roma" organizzato da Roberto Giachetti al Teatro di Adriano. "Questa città - ha detto Gentiloni - non si governa semplicemente affrontando la sequela di emergenze che si verificano ogni settimana intanto perchè sono talmente tante e complicate, sedimentate da tanto tempo, che anche l'amministrazione più efficiente farebbe fatica. E non mi pare che siamo in una condizione di avere il massimo dell'efficienza".

"Noi siamo il governo - ha assicurato Gentiloni - e non possiamo non avere uno spirito di collaborazione su Roma anche se talvolta questo aiuto è stato accolto con sospettosa riluttanza". "Il governo c'è, apprezza lo sforzo per dare alla città un respiro lungo e sollecita tutti ad avere per Roma l'ambizione universale che questa città merita".

"Gentiloni - attacca il capogruppo M5s di Roma Paolo Ferrara - faccia il premier, non campagna elettorale. La loro efficienza a governare sono i 13 miliardi di debito lasciati. Le dichiarazioni di Gentiloni sono vergognose. L'efficienza di cui parla è per caso quella dimostrata negli scorsi decenni dai governi Pd? Quell'efficienza che ha portato Roma ad avere 13 miliardi di debito? Il premier la smetta di fare campagna elettorale. Anzi non perda tempo e nomini la Sindaca commissario del debito di Roma".