Gentiloni: 'Pd perno sinistra governo non ce n'è altri'

"Oggi c'è una grandissima fantasia nell'immaginare la proposta più accattivante, innovativa, popolare e non c'è nulla di male se le proposte sono ragionevoli e fondate, ma quando il cittadino sceglie, sceglie quel che siamo, prima ancora che per quel che facciamo". Lo dice Paolo Gentiloni al Lingotto. "Noi siamo la sinistra di governo. Il Pd è la sinistra di governo, il perno di una coalizione di centrosinistra che si ripropone per guidare il Paese, non ce n'è un altro. Siamo credibili perché siamo la sinistra di governo".

"Abbiamo fatto - ha detto ancora il premier - un lavoro straordinario di attuazione del pacchetto di riforme realizzato da Matteo. Stando a Chigi mi sono reso conto di quanto abbia prodotto il governo Renzi in materia di riforme perché noi abbiamo dedicato all'attuazione almeno un terzo dell'attività di governo".

L'ASSEMBLEA

Gentiloni ha parlato alla riunione "Energia locale. Per amministrare il futuro", assemblea amministratori Dem che ha preso il via al Lingotto di Torino Ha aperto i lavori il responsabile Enti locali del partito, Matteo Ricci, e li chiuderà domani il vicesegretario Maurizio Martina.

"Qualcuno a sinistra - ha detto in un altro passaggio - sembra aver paura del ruolo di governo. Sembra dominato dalla tentazione di rifugiarsi nelle proprie biografie, nella storia degli ultimi 30-40 anni e lo capisco. Ma la sinistra deve poter governare oggi con le contraddizioni che stiamo vivendo".

"Nel programma di governo del Pd - ha evidenziato - ci saranno gli obiettivi di conti in ordine e una strada per ridurre il debito pubblico. Non sarà una proposta che affascina ma un obiettivo senza il quale non mettiamo in sicurezza l'economia. Il Pd si deve permettere di averlo tra i suoi obiettivi".

"Bisogna restituire fiducia nell' Europa. Non dobbiamo avere paura di essere di fronte a forze politiche che sono più o meno antieuropeiste a giorni alterni. Siamo - ha sottolineato - convintamente europeisti. Sappiamo cosa l'Europa ci può dare nei prossimi 30-40 anni. In Europa le campagne elettorali si vincono o si perdono anche su questo discrimine: noi siamo quelli che credono nell'Unione europea. Poi ci sono cose da correggere e le correggeremo ma il discrimine deve essere molto chiaro".

"L'Europa - aveva detto prima incontrando i giovani del Sermig - è un modello di società positivo, basta pensare che non contempla 'la pena di morte', ma rischia di essere un gigante economico e un nano politico". "In Ue serve una collaborazione sempre più stretta - aggiunge - occorre che i Paesi si sentano più uniti. L'Ue non è solo un grande mercato, è anche un modello di società. Senza un ruolo determinante del Vecchio Continente la pace nel mondo sarebbe a rischio. Serve più unione per contare di più nel mondo e portare un modello di democrazia".

Nel pomeriggio gli interventi, tra gli altri, di Pier Paolo Baretta, sottosegretario al Mef, Angelo Rughetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Debora Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia, Luigi Marattin, consulente economico a Palazzo Chigi, Marco Filippeschi, sindaco di Pisa, Alberto Avetta, sindaco di Cossano e presidente di Anci Piemonte e Stefano Mazzetti, sindaco di Sassomarconi.