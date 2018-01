Regionali: In Lombardia LeU corre da sola con Rosati

In Lombardia Leu non sosterrà Giorgio Gori ma correrà da sola con il consigliere regionale Onorio Rosati. Lo ha deciso l'assemblea regionale del partito, riunitosi stasera. "Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le regionali. Non diremo che andremo da soli e non ci faremo dire che usciamo dal centrosinistra perché il centrosinistra non esiste senza la sinistra", ha affermato il capogruppo alla Camera Francesco Laforgia indicando Rosati e ricevendo la standing ovation dell'assemblea.

Standing ovation dell'assemblea lombarda di Liberi e Uguali quando il capogruppo alla Camera di Mdp-LeU Francesco Laforgia ha proposto il nome del consigliere regionale Onorio Rosati come candidato alla presidenza della Regione per il partito.

"Siamo dalla parte giusta quando fuori da qui diremo che Liberi e Uguali presenta la sua proposta per le politiche e per le regionali. Non diremo che andremo da soli e non ci faremo dire che usciamo dal centrosinistra perché il centrosinistra non esiste senza la sinistra", ha affermato. La squadra, ha aggiunto, "ha bisogno di un volto e penso che per il suo impegno nella politica e nel sindacato e anche perché è una brava persona questa proposta può essere fatta da Onorio Rosati, che vorremo fosse il volto di questa operazione" in Lombardia.



Lazio: Grasso, sì a Zingaretti se accetta nostri punti- "E' stata un'assemblea molto ricca di contributi. Ho avuto un mandato preciso che cercherò di svolgere nel modo migliore incontrando il presidente Zingaretti. Ho avuto un mandato su temi precisi. Noi facciamo un problema di politiche non di uomini, poniamo un problema politico su punti ben precisi. Chi accetta quei punti noi lo appoggiamo".?Lo ha detto il leader di LeU Pietro Grasso, al termine dell'assemblea regionale del Lazio.