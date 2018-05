Trump: domani annuncio la mia decisione sull'Iran

"Annuncerò domani dalla Casa Bianca la mia decisione sull'accordo sull'Iran". Lo ha scritto su Twitter il presidente Usa Donald Trump. L'appuntamento è per le 20 italiane (le 14 di Washington).

Il ministro degli esteri britannico Boris Johnson, in visita a Washington, lo ha invitato a non rottamare l'accordo sul programma nucleare dell'Iran. Donald Trump, ha detto, non deve compiere lo

sbaglio di "gettare via il bambino con l'acqua sporca".

Il presidente iraniano Hassan Rohani ha intanto fatto sapere che "anche se gli Usa si ritirassero dall'accordo sul nucleare, l'Iran manterrà fede all'intesa, se l'Unione europea garantirà che la Repubblica islamica trarrà benefici dall'accordo".

L'Ue "rimane impegnata nella piena attuazione dell'accordo sul nucleare iraniano", ha ribadito a riguardo l' l'Alto rappresentante Ue Federica Mogherini.