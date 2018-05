Vertice a sorpresa fra Xi e Kim. 'Nucleare inutile se cessa minaccia Usa'

Il presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a sorpresa a Dalian, in Cina, il leader nordcoreano Kim Jong-un. L'incontro, a poche settimane da quello avuto a sorpresa a Pechino, esordio di Kim all'estero dalla salita al potere di fine 2011, è iniziato lunedì, anche in vista del summit con il presidente Usa Trump.

Nel momento in cui cadono attività "ostili" e minacce alla sicurezza, non c'è ragione per la Corea del Nord di essere uno "Stato nucleare", ha detto per l'occasione il leader nordcoreano al presidente cinese. Kim ha auspicato, secondo la Nuova Cina, che Nord e Usa "costruiscano la reciproca fiducia col dialogo" e che le parti prendano "misure regolari e sincronizzate in modo responsabile" verso "la risoluzione politica" ed "eventualmente raggiungere la denuclearizzazione e la pace duratura della penisola".

Wang Huning, membro del Comitato permanente del Politburo e del Segretariato del Comitato centrale del Pcc, ha partecipato alle "relative attività", ha riportato l'agenzia Nuova Cina.

Xi ha avuto colloqui con Kim e ospitato un banchetto di benvenuto in suo onore. "Insieme, hanno fatto una passeggiata e presenziato a un pranzo. In un'atmosfera cordiale e amichevole, i leader dei due Paesi hanno avuto una scambio di vedute ad ampio raggio e profondo sulle relazioni tra Cina e Corea del Nordne", ha concluso la Nuova Cina.

UE: ACCORDO CON L'IRAN SUL NUCLEARE FUNZIONA, LO RISPETTEREMO - 'L'accordo sul nucleare iraniano va mantenuto e deve essere preservato, in quanto funziona. Resta il nostro impegno per la sua piena attuazione'. E' quanto afferma una portavoce della Commissione Ue nel giorno dell'attesa decisione del presidente Usa Donald Trump sull'addio all'accordo. Il Cremlino da parte sua commenta che in questo caso 'senz'altro si creerà una situazione molto seria' e dagli Stati Uniti l'ex segretario di Stato Kerry critica Trump: 'L'accordo con l'Iran tutela noi e il mondo, ritirarci è assolutamente illogico'.