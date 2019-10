Siria: Ankara, Ras al-Ain strappata ai curdi

Le forze turche affermano di aver conquistato la città di Ras al-Ain, nel nord-est della Siria, uno dei due ingressi principali dell'offensiva di terra turca, secondo quanto ha riferito il ministero della Difesa di Ankara in un comunicato. "Al termine delle operazioni coronate con successo nell'ambito dell'offensiva 'Fonte di pace', la città di Ras al-Ain situata all'est dell'Eufrate è passata sotto il nostro controllo", si legge nella nota. Ma le milizie curde hanno subito smentito: "Ras Al-Ain sta ancora resistendo e i combattimenti sono tuttora in corso", ha detto un funzionario delle forze democratiche siriane

a guida curda. Intanto, l'Osservatorio siriano per i diritti umani riferisce che almeno 10 civili sono stati uccisi nei bombardamenti turchi nel nord-est della Siria.