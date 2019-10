"Occupato l'ingresso degli Uffizi, stop all'attacco turco in Siria"

Per protestare contro l'attacco della Turchia, giovani appartenenti allo Iam (Iniziativa autonoma metropolitana) hanno 'occupato' l'ingresso degli Uffizi a Firenze. "Uffizi bloccati per chiedere la fine dell'attacco turco alla Siria del nord", scrivono in una nota. "Siamo qui per pretendere che Ue e comunità internazionale fermino il massacro portato avanti dalla Turchia. Oggi a Firenze i turisti che vengono da ogni parte del mondo non potranno ammirare la Venere di Botticelli e i tesori del Rinascimento degli Uffizi".