Farnesina: Belloni, 'diplomazia sia sempre più propositiva'

"E' necessaria una riflessione, sulla base dei grandi cambiamenti che ci sono stati sulla scena internazionale, per far sì che la diplomazia sia sempre più propositiva e sempre più in grado di fornire al governo, che ha la responsabilità delle scelte politiche, tutti quegli elementi che sono necessari per difendere e promuovere i nostri interessi del Paese sulla scena internazionale": lo ha detto il Segretario generale della Farnesina, Elisabetta Belloni, intervistata a Uno Mattina prima dell'apertura della XIII edizione della Conferenza Ambasciatori e Ambasciatrici che si tiene da oggi a venerdì al ministero degli Esteri.

"Questa è una riflessione che faremo a tutto campo avvalendoci delle esperienze dei nostri ambasciatori, sono più di 130 che vengono da questa nostra vasta rete, ma avvalendoci anche dell'expertise e delle professionalità dei direttori generali di tutti gli uffici della Farnesina in modo che centro e periferia possano contribuire a consolidare quelle che sono le priorità della nostra politica estera", ha aggiunto Belloni.