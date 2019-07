Al via la Conferenza degli Ambasciatori, apre Mattarella

Sfide della globalizzazione, Europa, Mediterraneo, cooperazione e internazionalizzazione delle imprese: questi i temi della XIII Conferenza degli ambasciatori e ambasciatrici d'Italia a cui domani pomeriggio darà il via il presidente della Repubblica Sergio Mattarella assieme al ministro degli Esteri Enzo Moavero e al segretario generale della Farnesina Elisabetta Belloni.

Nell'arco di tre giorni, oltre cento capi delle missioni diplomatiche dell'Italia nel mondo si riuniranno attorno al tema "La Politica Estera Italiana verso l'Orizzonte 2030 tra continuità e cambiamento", in quella che si presenta come un'occasione preziosa di confronto e riflessione e di cui ANSA è media partner. Se l'apertura dei lavori è affidata a Mattarella, a chiudere i lavori venerdì sarà il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Mercoledì 24, invece, all'Auditorium Parco della Musica di Roma, ambasciatori e ospiti provenienti dal mondo del giornalismo, dell'accademia, dell'impresa, della cultura, della scienza e della società civile si confronteranno sul ruolo del ministero degli Esteri di fronte a nuove sfide che ne hanno ampliato i compiti e che richiedono una diversificazione degli interventi, con l'obiettivo di "far conoscere il lavoro della diplomazia italiana al servizio del Paese", come sottolinea la Farnesina.

L'evento sarà introdotto dal segretario generale Belloni e ruoterà attorno a quattro temi: "Italia, Europa, Mediterraneo; Lo sviluppo sostenibile: il benessere degli altri è anche il nostro; Sfide della globalizzazione, internazionalizzazione e soft power italiano; Italiani all'estero: una storia di successo". Allo stesso tempo, poiché in questo periodo la Collezione d'arte italiana contemporanea della Farnesina compie vent'anni, per festeggiare l'anniversario nelle sale del ministero degli Esteri verranno esposte, proprio in occasione della Conferenza, 21 nuove opere di classici del Novecento e di giovani artisti. Una mostra che sarà visitata anche dal presidente Sergio Mattarella subito dopo il suo intervento