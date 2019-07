Regeni: ambasciatore in Egitto, massimo impegno perché sia fatta luce

Sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore ucciso in Egitto nel 2016, "c'è il massimo impegno delle autorità italiane e del governo perché sia fatta piena luce": lo ha ribadito Giampaolo Cantini, ambasciatore d'Italia al Cairo, intervenuto all'evento 'Diplomazia per l'Italia - Sicurezza e crescita in Europa e nel mondo', che anticipa l'annuale Conferenza degli ambasciatori.

LA DIRETTA

Contini, parlando più in generale, ha sottolineato il "rapporto di decenni nel campo della cooperazione" con il Paese, in cui "il contributo della cooperazione italiana è fondamentale in diversi settori" e vede "un coinvolgimento importante a livello istituzionale".