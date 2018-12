Huawei: Pechino convoca l'ambasciatore canadese

Il viceministro degli Esteri cinese Le Yucheng ha convocato l'ambasciatore canadese per protestare contro l'arresto della direttrice finanziaria di Huawei, Meng Wanzhou, e chiederne l'immediato rilascio. Lo riferisce la tv cinese Cgtn. "Se il Canada non rilascerà Meng e non proteggerà i suoi diritti, dovrà affrontare serie conseguenze", ha avvertito il viceministro, secondo cui la sua detenzione è "illegittima e irragionevole". Meng è stata arrestata in Canada con l'accusa di aver aggirato le sanzioni Usa contro l'Iran.