Huawei: Ue, dobbiamo essere preoccupati

"In realtà non sappiamo molto" sul caso Huawei "ma come persone normali dobbiamo essere preoccupati". Così il vicepresidente della Commissione Ue al digitale Andrus Ansip, affermando che "dobbiamo essere preoccupati perché la Cina ha fissato nuove regole in base a cui le loro imprese devono cooperare con la loro intelligence" e "io sono sempre stato contrario a backdoor obbligatorie". "Non è un buon segno quando le imprese devono aprire i loro sistemi ai servizi segreti", ha aggiunto.

"Non conosciamo esattamente le ragioni per arrestare qualcuno in Canada", ha aggiunto Ansip in merito al caso Huawei su cui non è entrato nel merito.

"Posso assicurare a tutti che siamo un Paese con un sistema giudiziario indipendente e che le autorità competenti hanno preso le decisioni su questo caso senza alcun coinvolgimento o interferenza politica". Lo ha detto il premier canadese Justin Trudeau in merito all'arresto della top manager di Huawei Meng Wanzhou, avvenuto in Canada nell'ambito di un'indagine Usa. Trudeau ha anche detto di essere stato informato con qualche giorno di preavviso dell'intenzione delle autorità canadesi di arrestarla.