Di Maio, in Umbria M5S candida sindaca Assisi. Taglio parlamentari entro ottobre

"Il nome che abbiamo proposto come candidata presidente è l'attuale sindaca di Assisi, Stefania Proietti, un'amministratrice locale molto attiva e una docente universitaria molto apprezzata. E ci aspettiamo una risposta, perché non c'è più tempo". Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. Dove oggi si svolge la votazione per decidere sul patto civico per l'Umbria.

Per quanto riguarda poi i rapporti con il Pd, Di Maio aggiunge: "Qualcuno dice: "non vi fidate del Pd", "attenti". Io dico a tutti: la fiducia si dimostra! E in questo caso alla prova dei voti in Parlamento. E la prima prova di questo Governo è il taglio dei parlamentari. Va fatto nelle prime due settimane di ottobre. E poi la vera prova del nove per noi e per questo Governo sarà la legge di bilancio di dicembre. Il minimo sindacale è evitare l'aumento dell'iva. dobbiamo dare ai lavoratori un salario minimo e abbassare le tasse. Altrimenti che cavolo ci stiamo a fare al Governo?".