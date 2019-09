Lorenzin riceve da Zingaretti la tessera del Pd: "Serve grande mobilitazione di idee"

"I grandi cambiamenti, come il clima o la globalizzazione, si sono abbattuti sulla nostra generazione. Ma per affrontare una sfida più grande di noi, occorre una grande mobilitazione di idee. I sovranisti sanno solo cavalcare i problemi suscitando la paura e noi dobbiamo interrompere questa stagione". Lo ha detto Beatrice Lorenzin ricevendo la tessera del Pd dal segretario del Nicola Zingaretti. "Il Pd - ha aggiunto- offre una casa a persone come me che cercano dei valori e vogliono trovare un luogo per impegnarsi".