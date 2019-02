Tria: "Rispettiamo le scadenze, Def entro il 10 aprile" - la DIRETTA

"Il documento di economia e finanza verrà presentato secondo i termini di legge", vale a dire entro il 10 aprile. Lo dice il ministro dell'Economia Giovanni Tria al Question time alla Camera rispondendo a un'interrogazione di Leu. Secondo il ministro, parlare di "eventuale manovra correttiva risulta alquanto prematuro a poco più di due mesi dal confronto con le istituzioni europee che hanno valutato positivamente la manovra di bilancio a seguito del negoziato".

LA DIRETTA

Il ministro è intervenuto anche sull'Alitalia: "Non c'è in campo il tema di una ri-nazionalizzazione di Alitalia, la soluzione non può che essere di mercato, trainata da soggetti di rilievo".