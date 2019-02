La recessione economica in Italia rappresenta una minaccia per la Francia. Lo ha indicato il ministro delle Finanze francese, Bruno Le Maire. "Non bisogna sottovalutare l'impatto della recessione in Italia. Parliamo tanto di Brexit ma non abbastanza della recessione in Italia, che avrà un impatto significativo sulla crescita nell'Eurozona e potrà pesare sulla Francia perché è uno dei nostri principali partner commerciali", ha detto Le Maire in una intervista a Bloomberg.