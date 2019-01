Il nuovo piano di Intesa Sanpaolo guarda a sociale e giovani

Società, ambiente, cultura, l'attenzione ai giovani e le progettualità per il futuro rappresentano le nuove frontiere del Piano di Impresa di Intesa Sanpaolo. Per riflettere su questi temi, raccogliere proposte e avviare nuove attività il gruppo ha organizzato a Milano, su iniziativa del consigliere delegato Carlo Messina, l'incontro 'L'impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per l'Italia', con la partecipazione di personalità del mondo dell'economia, del terzo settore, della cultura.



L'incontro potrà essere seguito in streaming. Previste una serie di tavole rotonde tematiche, con gli ospiti che alimenteranno il dibattito nei differenti ambiti individuati dalla banca. Previsti gli interventi del presidente di Intesa Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro, del presidente di BlackRock, Rob Kapito, e del presidente di Confindustria Vincenzo Boccia. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Messina, e al presidente emerito Giovanni Bazoli.