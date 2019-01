Boccia: 'Tempi maturi per un patto con i sindacati'

"I tempi sono maturi per costruire un vero patto per il lavoro insieme a Cgil, Cisl e Uil". È quanto sostiene il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un incontro organizzato da Intesa Sanpaolo in merito alla nomina del nuovo leader della Cgil.



"Occorre mettere mano a un piano b post manovra senza fare ricorso al deficit e cominciare a prepararsi a un rallentamento dell'economia globale che impatta anche sull'Italia". Lo dice il presidente di Confindustria a margine della presentazione de "l'impegno sociale e culturale di Intesa Sanpaolo per l'Italia". "Speriamo che non ci sia una recessione e che non serva una manovra correttiva", auspica Boccia, che chiede "un decreto immediato, una sorta di sblocca cantieri". "L'industria tedesca è già in fase recessiva quindi bisogna mettersi in sicurezza", spiega il numero uno degli industriali, aggiungendo che "bisogna aprire immediatamente i cantieri con le risorse già stanziate che non intaccherebbero il deficit del paese e determinerebbero 400.000 posti di lavoro, al di là della Tav Lione Torino che comporterebbe altri 50.000 posti di lavoro".