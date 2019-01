Intesa:Gros-Pietro, al centro il sociale

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - "L'impegno sociale e culturale è al centro di Intesa Sanpaolo e lo abbiamo inserito nel nostro piano d'impresa". Lo ha detto il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, nel corso del suo intervento nell'incontro sull'impegno sociale della banca. "I mercati - ha aggiunto - chiedono che le società non abbiano solo obiettivi finanziari.

Abbiamo ricevuto una lettera da BlackRock che ci chiede di andare proprio in questa direzione. Quando la società soffre tutto viene messo a rischio e quindi chi opera nell'economia deve intervenire. Le banche si occupano del risparmio ed è quindi opportuno che si occupino di investire in temi sociali".