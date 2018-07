Anteprima Ant-man and the Wasp al Giffoni

Anteprima al Giffoni di Ant-Man and the Wasp (SCHEDA ANSA FILM) di Peyton Reed, in uscita nelle sale italiane il 14 agosto con Disney. Il sequel della saga targata Marvel, è stata presentato ieri, giorno di apertura del festival, direttamente dai protagonisti, Paul Rudd ed Evangeline Lilly.

I nostri piccoli grandi supereroi, Paul Rudd ed Evangeline Lilly, sul water carpet di #Giffoni2018! #AntManAndTheWaspIt pic.twitter.com/eeM5kgtwqV — Giffoni Experience (@giffonifilmfest) 20 luglio 2018

I due attori hanno sfilato sul water carpet della 48esima edizione del Giffoni Film Festival dando ufficialmente il via alla manifestazione. Accolti dal calore dei fan, in occasione della proiezione in anteprima nazionale del nuovo film Marvel Ant-Man and The Wasp, i due protagonisti hanno risposto ad alcune domande del pubblico in sala e hanno ricevuto il Giffoni Experience Award.