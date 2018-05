Ant-Man and the Wasp, il nuovo trailer

Mentre Marvel Avengers: Infinity War domina il box office con incassi da record, l’Universo Cinematografico Marvel riporta sul grande schermo il più piccolo dei supereroi con il nuovo capitolo Ant-Man and The Wasp (SCHEDA ANSA CINEMA). Diretto da Peyton Reed e prodotto da Kevin Feige, il film arriverà nelle sale italiane il 14 agosto, anche in 3D.

Nuovo trailer ufficiale in italiano

Dopo gli eventi raccontati in Captain America: Civil War, Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe sia come padre. Mentre è impegnato a gestire la sua vita familiare e le sue responsabilità come Ant-Man, si vede assegnare una nuova e urgente missione da Hope van Dyne e dal Dr. Hank Pym.

Il nuovo film Marvel Ant-Man and The Wasp è interpretato da Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Pena, Walton Goggins, Bobby Cannavale, Judy Greer, Tip “T.I.” Harris, David Dastmalchian, Hannah John Kamen, Abby Ryder-Fortson, Randall Park, Michelle Pfeiffer, Laurence Fishburne e Michael Douglas.