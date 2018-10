Meteo: nuova ondata di maltempo. Allerta in Veneto, Trentino, Liguria

Un giorno di tregua e poi ancora piogge. Tra oggi e domani sono attese infatti nuove precipitazioni: il maltempo si attenuerà solo nell'ultima parte della settimana. A dirlo sono i metereologi del Centro Epson Meteo, che prevedono però un nuovo aumento delle temperature da giovedì a causa dei venti di scirocco, con valori particolarmente miti nel weekend al centro-sud.

Il weekend vedrà un'attenuazione del maltempo al Centro-Nord, con un miglioramento più evidente al Nord-Est e ancora instabilità sulle Isole maggiori con qualche pioggia isolata al Nord-Ovest", e "clima molto mite in tutta Italia, in particolare al Centro-Sud".

Allerta rossa per rischio idrogeologico oggi su buona parte del Veneto e sulla provincia di Trento. Allerta arancione, invece, su Liguria centrale e settore occidentale del Veneto. L'allerta è infine gialla su Calabria, Sicilia, Umbria orientale, Abruzzo occidentale, sui bacini centrali e occidentali dell'Emilia-Romagna, sul Friuli Venezia Giulia, su Bolzano, Lombardia, ampi settori del Piemonte, sulla Valle d'Aosta e sui settori occidentali ed orientali della Liguria.

Stelvio, evacuazione per 193 persone - Sono iniziate dalle prime ore di oggi le operazioni di recupero delle 193 persone bloccate da alcuni giorni in diverse strutture ricettive in Alta Valtellina, al Passo dello Stelvio, a causa dell'ondata di maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Lo rende noto il Dipartimento della Protezione Civile, che, in accordo con le autorità locali, ha attivato il Coi (Comando Operativo Interforze) che procederà al trasferimento della popolazione, in una fase iniziale con l'ausilio di mezzi cingolati dei Vigili del Fuoco e, successivamente, con tre elicotteri della Difesa che dal Passo dello Stelvio procederanno alla messa in sicurezza delle persone verso Bormio. Le operazioni proseguiranno finché tutte le persone non saranno state recuperate e comunque tenendo in considerazione l'evoluzione delle condizioni meteorologiche.

Liguria, formalizzata richiesta stato emergenza - La Giunta regionale della Liguria a Genova ha formalizzato la richiesta al Governo del riconoscimento dello stato di emergenza. "Non farò polemiche perché non mi interessano. Ma chiedo una cosa al Governo centrale: Rapallo è una città che è ben amministrata, ha delle risorse. Fatecele spendere nell'immediato per poter fare i lavori", ha detto Carlo Bagnasco, sindaco di Rapallo (Genova), il comune più colpito dalla terribile mareggiata di lunedì.

Pier Silvio Berlusconi ha lasciato Portofino - Piersilvio Berlusconi e i suoi familiari hanno lasciato Portofino, isolata dopo la forte mareggiata. I Berlusconi hanno lasciato il paesino a bordo di un gommone approdando poi a Santa Margherita Ligure. Portofino è ancora senza gas mentre l'energia elettrica è tornata in quasi tutto il borgo. Aperta la pista che consentirà l'accesso ai mezzi di soccorso e il passaggio dei residenti con piccoli mezzi. In zona, come in tutta la Liguria centrale permane, al momento, l'allerta arancione.

Ancora frazioni isolate nel Bellunese - Vi sono ancora frazioni rimaste isolate dal maltempo, come Rocca Pietore, in provincia di Belluno, dove l'emergenza adesso è il ripristino dei servizi, acquedotti ed energia elettrica, e della viabilità. Lo ha detto il Prefetto di Belluno, Francesco Esposito, facendo il punto della situazione con il presidente della Regione, Luca Zaia, dopo un sopralluogo compiuto stamane nelle zone colpite. Entro domani, ha aggiunto il Prefetto, sarà garantita l'entrata in funzione di 300 generatori, che dovrebbero coprire la fornitura di energia in tutta la provincia. Attualmente sono 47 mila le utenze elettriche fuori uso nel bellunese, la metà rispetto al dato di ieri.