Agronomi e Forestali, maltempo ha spazzato via filiera del legno

ROMA - Hanno lasciato alle proprie spalle ingenti danni gli eventi atmosferici eccezionali di questi giorni. E' quanto sottolinea, in una nota, il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e Forestali (Conaf).



"La situazione è grave - afferma la presidente del Conaf Sabrina Diamanti - in molte aree italiane. Quest'ondata di maltempo ha evidenziato nelle città l'importanza di interventi di professionisti, sia nella fase di progettazione che di cura della vegetazione nelle nostre città. Sulle Alpi insieme alle popolazioni locali dobbiamo valutare le conseguenze sulla filiera foresta-legno, oltre che computare le ripercussioni di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico".



"È difficile fare una conta dei danni arrecati alle foreste e agli abitati del Cadore, del Trentino, dell'Alto Adige e della montagna friulana, - chiarisce Marco Bonavia, Consigliere Conaf -. Passata la fase emergenziale e salvaguardate le popolazioni, dopo sarà possibile calcolare gli effetti sulle economie locali nel medio e lungo periodo, sia per il turismo che per i bilanci degli enti montani che contavano sugli introiti del legname".



A tentare una stima dei danni è Pefc Italia: in un giorno sono stati abbattuti tanti alberi quanti se ne abbattono in tutta Italia in un anno di attività selvicolturale, per una quantità di circa otto milioni di metri cubi di legno. Il solo Trentino (Val di Fiemme, Val di Fassa) ne ha persi 1,5 milioni, quantità di poco inferiori in Alto Adige; stessa situazione in Veneto (Altopiano di Asiago, Feltrino, Agordino, Comelico) e in Friuli Venezia Giulia (Carnia, Dolomiti Friulane, Cansiglio).



Soprattutto abeti rossi, ma anche abeti bianchi e faggi, a seconda delle zone; e centinaia di chilometri di strade forestali da risistemare.



Secondo Antonio Brunori, segretario generale di PEFC Italia, "ci vorranno 100 anni per ripristinare questo prezioso habitat montano".