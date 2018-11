Maltempo, Veneto in ginocchio

Una situazione 'apocalittica' con una strage di alberi pregiati senza precedenti, frane che isolano località e interrompono strade. Così il Veneto, e il bellunese in particolare, è 'sull'orlo del burrone' ha spiegato il governatore Zaia che dice: 'servono soldi, tanti'. Il presidente Mattarella ha telefonato al governatore e si è detto addolorato per la devastazione delle valli. Giorgetti, subito un milione di euro per il recupero dei boschi dell'Altopiano di Asiago. Il sottosegretario Bitonci annuncia lo stop agli obblighi fiscali alle popolazioni colpite. Domani Salvini sarà a Belluno, '200 milioni per le popolazioni colpite'. Anche in Friuli devastata la seconda foresta per importanza per gli abeti rossi con cui si fanno gli Stradivari.