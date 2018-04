Governo, Salvini: 'Centrodestra e M5s governino'. Verso mandato esplorativo a Fico

Partiti in attesa delle mosse del Capo dello Stato che, dopo due giorni di riflessione, dovrebbe sciogliere la riserva e, molto probabilmente, conferire un mandato esplorativo al presidente della Camera Roberto Fico. "Centrodestra e 5Stelle governino già da questa settimana. Ma a guidare il governo siano i primi arrivati, ma non dico Salvini o morte", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini aprendo un comizio a Trieste.

Mentre Luigi Di Maio mette a punto il programma e lo pubblica sul blog delle stelle, dunque, restano le distanze con Salvini che, per il momento, non sembra intenzionato a staccarsi dal Cav. Sulla carta resta - dunque - lo stallo anche se oggi il calendario della crisi prevede una nuova tappa. Il Presidente della Camera, specularmente a quanto è accaduto con Casellati, potrebbe rivolgersi anche al Pd.

Ma, secondo fonti dem, non basterà a "scongelare" i dem il fatto che, come sembra, a ricevere l'incarico questa volta dovrebbe essere il presidente della Camera, considerato l'esponente M5S più in grado di parlare al centrosinistra. "La pregiudiziale - spiegano fonti di maggioranza - è che Di Maio chiuda il forno con la Lega. Se non dichiara chiuso il confronto con la Lega e tergiversa, anche alla luce dei vari ultimatum già scaduti di Di Maio a Salvini il Pd neanche si siederà al tavolo". Sedersi al tavolo, chiariscono i dem, non vuol dire automaticamente aprire un dialogo per un governo M5S-Pd ma "provare a confrontarsi e vedere che succede, l'esito non lo sappiamo". Anzi, i renziani continuano a ritenersi alternativi a M5s ma l'avvio di un confronto, nel quale ognuno pone le sue condizioni, è chiaro che potrebbe aprire scenari nuovi e, chissà, ragionano i dem, mutare gli equilibri interni a M5S.